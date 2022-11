Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : remonte vers 34E,avec le Poker on Line information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - L'annonce d'une diversification dans le secteur du Poker on Line est bien accueillie : FDJ remonte vers 34E et poursuit le rebond en 'W' sur 29,8/30E.

Le mouvement haussier pourrait se prolonger en direction de 38E, zénith des 17 et 18 février dernier.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.64%