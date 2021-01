Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : récompensée pour sa politique de parité femmes-hommes Cercle Finance • 28/01/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - La FDJ annonce avoir obtenu la 2e place du classement Grand Prix Humpact Emploi France dans la catégorie 'Parité femmes-hommes', avec une note de 4,5/5. Le Grand Prix Humpact Emploi France 2020 vise à récompenser, pour la première fois, les entreprises cotées ayant déployé les politiques sociales les plus vertueuses. FDJ fait par ailleurs partie des meilleures valeurs auditées, toutes catégories confondues, avec un score global de 5/5. Créée en 2019, Humpact est une agence de notation extra-financière qui mesure l'impact des sociétés cotées sur l'emploi en France.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.47%