FDJ : rechute vers 33E, vers un re-test des planchers ? information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - FDJ rechute vers 33E et menace le support des 33,2E du 23 août.

En cas d'enfoncement, le 1er objectif sera le comblement du 'gap' des 31,5E du 15 juillet, puis le retracement du plancher des 30,75E du 4 juillet.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris -1.72%