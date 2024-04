Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: rachat de 1,12% du capital de Kindred à Veralda information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) a indiqué jeudi soir avoir décidé d'exercer le droit de préemption lié à l'engagement irrévocable de Veralda, suite à l'offre de ce dernier de vendre 49% de ses actions de Kindred, l'opérateur de paris et jeux en ligne exploitant la marque Unibet.



Ainsi, la FDJ a acquis 2,4 millions d'actions représentant 1,12% des actions en circulation de Kindred, au prix unitaire de 122,5 couronnes suédoises. L'engagement irrévocable de Veralda continuera de s'appliquer à sa participation restante de 1,18% dans Kindred.



Pour rappel, la FDJ a annoncé en janvier dernier une OPA sur Kindred. Elle détient encore des engagements irrévocables avec des actionnaires existants de Kindred qui représentent au total 26,82% des actions en circulation.





