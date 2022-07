Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

FDJ: prolongation du partenariat avec l'OM pour 4 saisons information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 12:44

(CercleFinance.com) - L'Olympique de Marseille (OM) et le groupe FDJ ont annoncé hier la poursuite de leur partenariat pour trois saisons supplémentaires. Les marques de paris sportifs de FDJ, ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente, continueront d'être Partenaire Premium du club phocéen jusqu'en 2025.



Le renouvellement du partenariat confirme la proximité des marques de FDJ avec la grande communauté des supporteurs du club et de développer un programme d'animations et de contenus exclusifs.



La poursuite de ce partenariat permettra également à ParionsSport d'être visible sur le maillot des joueurs de l'équipe professionnelle ainsi que dans le stade et le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Les deux marques du Groupe bénéficieront également d'une visibilité sur les plateformes digitales et des réseaux sociaux du club.