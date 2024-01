Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: progression de 6,5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) publie un EBITDA courant de 675 millions d'euros au titre de l'année 2023, soit une marge de 25,1% pour un chiffre d'affaires de 2,62 milliards, en progression de 6,5% (+2,8% à périmètre comparable).



Le taux de marge a été 'soutenu par le niveau exceptionnel de résultats sportifs très favorables à l'opérateur en fin d'année et une reprise de provisions relatives à des litiges avec d'anciens courtiers-mandataires', des éléments sans lesquels il ressortirait à 24,3%.



Le groupe souligne aussi que le chiffre d'affaires issu de son activité de jeux d'argent en ligne a progressé fortement, de 18,8% (+13,9% à périmètre comparable), pour représenter près de 13% du total contre 11% en 2022.



A fin décembre 2023, après notamment le paiement de ZEturf et de Premier Lotteries Ireland, l'excédent net de trésorerie de la FDJ ressort à 671 millions d'euros, contre 900 millions un an auparavant.





