FDJ : présente 'Coup Double', son nouveau jeu à gratter

(CercleFinance.com) - FDJ dévoile 'Coup Double', un nouveau jeu à gratter qui permet de gagner jusqu'à 500000 euros pour une mise de 5 euros et présentant. Appartenant à la gamme illiko, le jeu présente 1 chance sur 3,86 de remporter un gain, assure la FDJ. Le nom du ticket 'Coup Double' est inspiré de la mécanique de jeu, FDJ proposant 'deux cases gains pour une même combinaison gagnante'.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.33%