FDJ : première cotation à 23 euros

(CercleFinance.com) - C'est fait : les premières actions Française des Jeux (FDJ) viennent d'être échangées à la Bourse de Paris, et le succès de l'introduction ne se dément pas. Par rapport au prix de référence, soit 19,9 euros, le titre s'est envolé de près de 20% pour son premier échange, à 23 euros. Pour rappel, le titre de l'entreprise chargée principalement du monopole de la loterie française, et qui est également présente dans les paris sportifs, a été introduit selon un prix de référence situé tout en haut de la fourchette indicative, qui allait de 16,50 à 19,90 euros. A l'occasion, l'Etat a ramené sa participation au capital de la FDJ de 72 à 20%.

