FDJ : poursuit son repli vers 41,5E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - FDJ poursuit son repli vers 41,5E (enfonçant un petit support testé le 5 mai dernier) et teste la zone d'accumulation du 14 au 25 avril. Le prochain support se situerait vers 39,8E, ex-zénith des 26/29 mars dernier.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -2.02%