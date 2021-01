FDJ porte les moyens de son contrat de liquidité à 6 millions d'euros

- Avancées dans les services aux opérateurs de paris sportifs et de loterie après l'acquisition de Sporting group ;

- réduction des émissions de CO2 de 20 % entre 2017 et 2025 fondée sur le Science Based Targets,

- démultipliée à partir de l'infrastructure technologique détenue en propre, d'où une optimisation des coûts, une meilleure connaissance, segmentation et fidélisation des clients, une montée en puissance de l'offre numérique et l'accélération des services B2B :

- Plan stratégique 2020/2025 en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l'expertise, nouveaux services en points de vente) ;

- Capital détenu à 21,91 % par l'Etat français (29,5 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (14,78 % et 19,17 %), Stéphanie Pallez présidente directrice générale du conseil d'administration de 13 membres ; -

- visant la place d'acteur international de référence dans les jeux et services ;

- bénéficiant d'un cadre régulé, d'un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d'un réseau de distribution de + 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes (6 % par an depuis 2005) ;

- Modèle d'affaires « Raison d'être » fondé sur 5 piliers -l'offre de jeux, le modèle sociétal, l'ancrage territorial et la durabilité :

- Chiffre d'affaires de 2 Mds€ réalisé à 81 % dans la loterie, 18 % dans les paris sportifs et dans l'ABU (Acceleration business units- Services l'international et divertissement) ;

- Deuxième loterie européenne, créé en 1933 et 4 ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France sous les marques Loto, Cash, Euromillions, Parions Sport... avec 50 % de parts de marché en France ;

(AOF) - Le groupe FDJ, premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, a annoncé jeudi, après clôture de la Bourse, porter les moyens affectés à son contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas à 6 millions d'euros. Dans le cadre de son contrat de liquidé et conformément aux anticipations initiales relatives à la liquidité de l'action FDJ, notamment son classement en « Titre de capital liquide » tel que défini par l'AMF, FDJ porte les moyens affectés à sa mise en œuvre de 3 millions à 6 millions d'euros.

