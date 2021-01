Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : partenariat étendu avec la Confédération des buralistes Cercle Finance • 14/01/2021 à 08:15









(CercleFinance.com) - Après une première expérience réussie pour le paiement des factures de services publics, FDJ (Française des Jeux) et MDB Services, filiale de la Confédération des buralistes, annoncent avoir décidé d'étendre leur partenariat. 'Les Français pourront également s'acquitter de leurs autres factures du quotidien au sein du réseau des buralistes, des marchands de presse et des bars, partenaires commerçants de FDJ', explique le groupe de jeux d'argent. Les opérateurs de services bénéficieront ainsi d'un réseau de proximité d'environ 30.000 points de paiement, en métropole et dans les DOM, pour permettre à leurs clients qui le souhaitent de payer par exemple des factures d'électricité, de gaz ou de loyer.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.94%