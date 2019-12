Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : partenaire des JO de Paris 2024 Cercle Finance • 10/12/2019 à 09:37









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce devenir 'Partenaire Officiel' des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à compter du deuxième trimestre 2020, et rejoindre ainsi le programme national de partenariat de Paris 2024. Le groupe lance dans ce cadre 'La FDJ Sport Factory' pour accompagner les sportifs de haut niveau dans leurs ambitions. Ce collectif réunit vingt-sept athlètes qui partagent tous un objectif de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, 2022 et 2024. FDJ commercialisera un nouveau programme de loterie sous licence à compter de 2020, et jusqu'en 2024. Il s'agira de jeux de loterie - jeu de grattage ou jeu de tirage - qui seront développés à chaque temps fort du projet.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.32%