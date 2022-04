FDJ, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la clôture du vendredi 22 avril 2022

(AOF) - FDJ (-5,05% à 34,98 euros)

Les investisseurs n'ont visiblement pas réservé bon accueil à la publication du premier trimestre. Pourtant, l'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a enregistré un chiffre d'affaires de 613 millions d'euros (+14 % sur un an) et des mises de 5,06 milliards d'euros (+10,2 % sur un an). De plus, les objectifs 2022 ont été confirmés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créé en 1933 et 4 ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France sous les marques Loto, Cash, Euromillions, Parions Sport… avec 50 % de parts de marché en France ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réalisé à 76 % dans la loterie, 21 % dans les paris sportifs et dans la diversification portée par les Acceleration business units ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers –l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité : bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de distribution de + 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes (6 % par an depuis 2005) / visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- Capital détenu à 21,91 % par l’Etat français (29,5 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (14,78 % et 19,17 %), Stéphane Pallez présidente directrice générale du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec 829 M€ de capitaux propres, un excédent net de 916 M€ de trésorerie et un autofinancement libre de 495 M€.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-2025 : en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente) / aux objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5% du chiffre d’affaires avec un doublement à 20 % des mises digitales, taux de marge opérationnelle de + 25 % et taux de distribution entre 80 et 90 % à partir de 2022 ;

- Stratégie d’innovation : démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre, d’où une optimisation des coûts, une meilleure connaissance, segmentation et fidélisation des clients, une montée en puissance de l’offre numérique et l’accélération des services B2B : partenariats avec des start-ups, lancement d'une offre eSport…

- Stratégie environnementale : réduction des émissions de CO2 de 20 % entre 2017 et 2025 / neutralité carbone en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Accélération des activités de distribution –factures des trésoreries publiques, offre BéB en Amérique du nord, services aux opérateurs de paris sportifs et de loterie.

