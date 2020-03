FDJ : Oddo abaisse son objectif de cours

(Crédits photo : Unsplash - Dylan Nolte )

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend à un fort impact négatif attendu du confinement sur l'activité au 1er semestre 2020. Ses précédentes guidances sont suspendues, à savoir une croissance des mises de plus de 5%, une croissance du CA de plus de 5% et une marge d'EBITDA maintenue à plus de 20%.

' Concernant l'impact sur son activité, en Loterie (c.80% du CA), FDJ constate plusieurs impacts : 1/ la suspension du jeu Amigo, avec une estimation de l'impact mensuel de cette suspension évaluée à une perte de CA de 17 ME et d'EBITDA à hauteur de 10 ME ; 2/ la baisse des mises en points de vente (80% des points de vente restent ouverts) avec une estimation d'une perte de CA mensuel de 50% pesant à hauteur de 55 ME et à hauteur de 17 ME dans l'EBITDA ; 3/ de bonnes performances dans l'activité de loterie en ligne, qui a un impact relutif sur la marge du groupe (pas de commissions payées aux détaillants) ' indique Oddo.

' Au total, et sur la base d'un confinement de 1 mois, nous estimons que l'ensemble de ces impacts devraient peser négativement sur le CA du groupe à hauteur de c.180 ME en 2020 (hors hypothèse d'un report au S2 pour certains événements sportifs) et à hauteur de c.70 ME sur l'EBITDA, soit des révisions négatives potentielles de 8% pour le CA et 16% pour l'EBITDA ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo confirme son opinion Neutre et ajuste son objectif de cours à 21,0 E (contre 23,5 E).