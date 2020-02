Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : nomination de Predica comme censeur Cercle Finance • 13/02/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) indique que son conseil d'administration a décidé de désigner Predica, qui détient 5,003% du capital et 3,39% des droits de vote, en qualité de censeur, Predica étant représentée par Françoise Debrus. Après examen de l'ensemble des critères relatifs à l'indépendance, le conseil a aussi décidé de proposer la nomination de Predica, représentée par Françoise Debrus, en qualité d'administrateur indépendant à l'assemblée générale annuelle du 22 avril.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +6.18%