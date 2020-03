Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : mise en paiement du dividende reporté à fin juin Cercle Finance • 20/03/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Afin de favoriser une participation importante de ses nouveaux actionnaires, la Française des Jeux (FDJ) annonce reporter son assemblée générale du 22 avril au 18 juin 2020 et la mise en paiement du dividende de 122 millions d'euros au 30 juin. Dans une première estimation des effets de l'épidémie de Covid-19 sur son activité, le groupe indique 'avoir d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures pour limiter les effets de la crise sur sa rentabilité'. Au-delà, la FDJ travaille sur des réductions supplémentaires de sa base de coûts, et revendique une 'situation financière extrêmement solide', avec 'une trésorerie disponible à court terme suffisante pour faire face à la situation'.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +2.70%