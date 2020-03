Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ met en garde contre les retombées du coronavirus Reuters • 20/03/2020 à 08:21









PARIS, 20 mars (Reuters) - FDJ FDJ a prévenu vendredi que ses résultats financiers seraient pénalisés par l'épidémie de coronavirus, notamment en raison des mesures de confinement instaurées par le gouvernement qui dissuadent sa clientèle de se rendre dans les bureaux de tabac et dans les cafés. Le groupe ressent également les effets de l'annulation des compétitions sportives qui a un impact direct sur ses activités de paris. FDJ anticipe une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions d'euros et un Ebitda (bénéfice avant impôts, taxes, dépréciations et amortissement) à environ 50 millions pour ses activités de paris sportifs. Le groupe a par ailleurs repoussé au 30 juin l'assemblée générale de ses actionnaires initialement prévue le 22 avril. Depuis le 1er janvier, l'action a perdu 22,35% de sa valeur. Le titre FDJ affiche aussi un recul de 5,1% depuis l'introduction en Bourse du groupe le 21 novembre. (Sarah White et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +2.70%