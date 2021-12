Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : lourd pullback sous 40E, 38,6E en vue information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - FDJ subit un lourd pullback sous 40E, ce qui est la suite logique de la cassure des 42E (support majeur de fin août et mi-octobre) qui débouche sur une accélération à la baisse sous 40,9E. Le prochain support se dessine vers 38,6E, le plancher du 31 mars, et ex-zénith du 4 mars.

