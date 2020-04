FDJ : les mises reculent de 5 % au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2020 , La Française des Jeux (FDJ) a enregistré des mises en recul de 5 %, à 4,1 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en baisse de 1 %, à 0,5 milliard d'euros. « La bonne dynamique du début d'année a été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19 », a expliqué l'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne. Depuis le 16 mars, début du confinement, les mises affichent un recul de près de 60 %.

Sur un mois de confinement, cette tendance se traduit aujourd'hui par un impact mécanique proche de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 50 millions d'euros sur l'Ebitda.

Pour faire face à la crise sanitaire, FDJ a d'ores et déjà engagé un plan d'actions visant à économiser sur le reste de l'année 2020 plus de 80 millions d'euros, soit plus de 10 % de ses coûts fixes annuels.

De plus, le groupe a décidé de réduire de 30 % le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 à 0,45 euro par action.

Au 20 avril, FDJ dispose d'une trésorerie mobilisable supérieure à 800 millions d'euros. Sous l'hypothèse d'une reprise progressive à partir de mi-mai, la consommation de trésorerie mensuelle du groupe en mai et en juin devrait être limitée à environ 10 millions d'euros.

Compte tenu de cette situation financière solide, le groupe n'a pas demandé à bénéficier des dispositifs publics de soutien financier ou d'activité partielle.

Au vu de la faible visibilité actuelle, FDJ n'est pas en mesure de donner des perspectives pour 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS