FDJ: le titre recule, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - FDJ cède plus de 1% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 36 à 34 euros, alors que la FDJ publiera ses résultats semestriels le 25/07 après Bourse.



'Nous attendons une progression de 7.5% du CA au S1, à 1 388 ME, soit 2% au-dessus du consensus VA à 1 364 ME. Notre estimation implique un CA en croissance de 7.7% au T2', souligne Oddo BHF.



L'analyste évoque des incertitudes réglementaires, notamment dans le cadre de l'acquisition de Kindred (l'approbation potentielle est attendue d'ici à fin juillet de l'autorité de la concurrence (AdlC) en France) et évoque un potentiel relèvement de la taxation des jeux aux Pays-Bas.



Selon le broker, le titre bénéficie néanmoins d'un profil de croissance résilient et d'un bilan sain permettant un retour régulier aux actionnaires.





