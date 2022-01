Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: le titre à la peine après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le titre FDJ (-0,2%) était à la peine mardi à la Bourse de Paris après une dégradation de Morgan Stanley, qui conseille désormais de 'sous-pondérer' la valeur.



Dans une note consacrée au secteur européen des loisirs, le bureau d'études considère que le profil risque/rendement du titre est bien 'équilibré' aux niveaux actuels.



L'intermédiaire ajoute que l'enquête ouverte par la Commission Européenne génère de l'incertitude et que l'activité en ligne, en croissance mais toujours en phase de développement, va contraindre le groupe à revoir ses relations avec les distributeurs.



Morgan Stanley souligne par ailleurs que l'activité de paris sportifs n'a pas encore atteint sa taille critique et que des opérations de fusions-acquisitions (M&A) pourraient être nécessaires afin de la transformer ce métier en véritable moteur de croissance.



Au vu de tous ces éléments, Morgan Stanley préfère ramener sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours abaissé de 43 à 39 euros.





