FDJ : le Covid-19 a pesé, mais l'activité reprend

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux a chiffré jeudi l'impact du confinement sur ses comptes, tout en évoquant une reprise 'progressive' de l'activité depuis la levée des mesures de restriction à la circulation. L'opérateur de jeux d'argent et de hasard dit s'attendre à un impact total proche de 200 millions d'euros sur son chiffre d'affaires et de 100 millions d'euros sur son Ebitda pour ce qui concerne la période du confinement, correspondant à une baisse de près de 60% des volumes misés. FDJ fait néanmoins état d'une reprise progressive de l'activité depuis la fin du confinement, sous l'effet de la réouverture de la quasi-totalité de ses points de vente. Le groupe dit également miser sur la reprise des compétitions sportives, notamment de la plupart des championnats nationaux de football en Europe d'ici à la fin juin. Les matchs en France et les compétitions internationales reprendront en août, tandis que les première rencontres de la NBA sont prévues fin juillet. Dans un point d'activité réalisé à l'occasion de son assemblée générale qui doit se tenir aujourd'hui à huis-clos, FDJ rappelle avoir mis en oeuvre, dès le début de la crise, un plan d'économies de plus de 80 millions d'euros pour l'exercice 2020, représentant plus de 10% de ses coûts fixes annuels. Sa trésorerie mobilisable à court terme se montait à plus de 800 millions d'euros à fin mai. L'action était en baisse d'environ 2% jeudi matin sur Euronext Paris.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.32%