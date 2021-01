Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : le conseil d'administration évolue Cercle Finance • 13/01/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - La FDJ fait savoir aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé de coopter Françoise Gri en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Marie-Ange Debon, pour la durée restante de son mandat - soit jusqu'en 2023. Françoise Gri devient également membre du Comité de la Gouvernance, des nominations et des rémunérations du groupe FDJ. Le conseil a également désigné Pierre Pringuet comme administrateur référent. Administrateur indépendant, Pierre Pringuet est aussi Président du Comité de la Gouvernance, des nominations et des rémunérations. Fabienne Dulac, administratrice indépendante, a été nommée Présidente du Comité Responsabilité sociétale d'entreprise et Jeu responsable, en remplacement de Marie-Ange Debon. Enfin, David Chianese, administrateur représentant les salariés actionnaires, a intégré le Comité d'Audit et des risques. La ratification de la nomination de Françoise Gri sera proposée au vote de l'assemblée générale annuelle du groupe le 27 avril 2021, indique la FDJ.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.96%