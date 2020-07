Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : le CA semestriel à 849 millions d'euros Cercle Finance • 29/07/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats semestriels de FDJ sont marqués par un chiffre d'affaires de 849 millions d'euros, en baisse de -15% en l'espace d'un an. Le résultat opérationnel courant, pour sa part, s'affiche à 124 millions d'euros (-25%), pour un résultat net de 50 millions d'euros (-48%. L'EBITDA du groupe reste, à 174 millions d'euros, à peu près stable. 'La forte mobilisation du Groupe, dès le début de la crise sanitaire, et un plan d'économies rapidement mis en oeuvre ont permis d'en limiter l'impact sur les résultats semestriels. Dès mi-juin, nous enregistrons un niveau de mises comparable à celui de 2019. Nos orientations stratégiques et la solidité du modèle de FDJ ont été confirmées, et nous continuons à investir pour accompagner le développement de toutes nos activités', commente Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.34%