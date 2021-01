Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : lancement d'un nouveau jeu de rente Cercle Finance • 05/01/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) présente son nouveau jeu de rente, un ticket à gratter baptisé 'Objectif Maison', qui permet de remporter un gain de 250000 euros immédiatement ou de 3000euros par mois pendant dix ans, pour une mise de 3 euros. La FDJ exploite pour la première fois la thématique du projet immobilier, l'achat d'une résidence principale ou secondaire étant, en effet, l'un des premiers projets des grands gagnants, indique la FDJ. La société précise que 'Objectif Maison' offre une chance sur 3,61 de remporter un lot, soit la meilleure fréquence de gain parmi les jeux de grattage à 3 euros. Un spot publicitaire accompagne le lancement de ce nouveau ticket. Sa diffusion est prévue du 4 au 17 janvier en télévision et sur les réseaux sociaux en formats vingt et quinze secondes.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -1.24%