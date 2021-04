Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : lancement d'un nouveau jeu à gratter Cercle Finance • 06/04/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) lance le jeu à gratter 'La Grosse Roue', qui permet de remporter jusqu'à 250000 euros en tournant une roue lors d'une émission digitale, coconstruite avec Konbini. Ce ticket est disponible dès aujourd'hui et offre 1 chance sur 3,55 de remporter un lot au grattage, soit la meilleure fréquence de gain des tickets à 3 euros, assure la FDJ. A travers ce nouveau ticket, FDJ indique renouer avec les codes de son célèbre jeu 'Millionnaire' des années 90, qui proposait une expérience de grattage prolongée par une émission au cours de laquelle les candidats tournaient une roue. La concrétisation du gain des joueurs sous le regard des téléspectateurs a contribué à rendre le jeu emblématique et c'est aujourd'hui la promesse de 'La Grosse Roue' avec son émission digitale.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.85%