Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : lancement d'un nouveau jeu à gratter Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce aujourd'hui le lancement de 'Burger Quiz', un ticket à gratter qui offre la possibilité de remporter jusqu'à 30 000 euros pour une mise de trois euros. Selon la FDJ, ce jeu 'présente la meilleure fréquence de gain des tickets à 3 euros, avec 1 chance sur 3,43 de remporter un lot'. Inspiré du jeu de l'émission Burger Quiz, le ticket a été pensé et travaillé avec les auteurs de l'émission, assure la FDJ, à savoir Alain Chabat, Benoit Ouillon, Max Chabat, Dan Andreï et Cyril Cohen, et s'appuie sur un nouveau partenariat de licence avec TF1. Auparavant, quatre jeux à gratter s'étaient déjà inspirés d'émissions à succès de la première chaine, Koh Lanta, The Voice, The Wall ou encore Qui veut gagner des millions?

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.68%