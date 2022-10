Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: lancement d'un nouveau jeu à gratter information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - FDJ annonce le lancement, aujourd'hui, de ' Maxi Objectif Maison ', soit un ticket à gratter 'qui permet, pour une mise de 5 euros, de remporter un gain de 500 000 euros immédiatement ou de 100 000 euros par an pendant dix ans, soit 1 million d'euros'.



Le Groupe complète ainsi son catalogue des jeux de rente et s'appuie sur le succès de ' Objectif Maison ', le premier né de la famille, lancé en 2021 et toujours disponible en version digitale.



FDJ indique 'exploiter une nouvelle fois la thématique du projet immobilier, un univers à la fois concret et vecteur de rêve, qui plonge le joueur dans 'l'après gaun'. L'achat d'une résidence principale ou secondaire est, en effet, l'un des premiers projets des grands gagnants.'





