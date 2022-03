Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: lance un nouveau jeu à gratter, 'Le 3 en 1' information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - FDJ dévoile aujourd'hui 'Le 3 en 1', son nouveau ticket de grattage intégrant trois jeux sur une même zone grattable et disponible dès aujourd'hui en point de vente et en ligne.



Ce nouveau jeu de la gamme illiko permet de remporter jusqu'à 30 000 euros pour une mise de 3 euros, assure la Française des Jeux, et offre également une chance sur 3,28 de remporter un lot.





