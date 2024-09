Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: lance un 7ème jeu de grattage pour 'Mission Patrimoine' information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - FDJ annonce le lancement de la nouvelle édition de l'offre de jeux ' Mission Patrimoine '.



Cette septième édition contribuera au financement de la Mission pour le patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern.



Commercialisée dans plus de 29 000 points de vente FDJ et sur le digital, l'offre de jeux est composée d'un ticket à gratter et de sept tirages Loto, dont le premier sera proposé le samedi 7 septembre.



La Fondation du patrimoine soutiendra dans ce cadre les cent dix-huit projets lauréats 2024 de la Mission Bern (dix-huit sites emblématiques et cent sites départementaux).



Décliné en trois versions, le nouveau ticket de grattage Mission Patrimoine permet de remporter 1,5 million d'euros pour une mise de 15 euros. Sous les traits d'une carte postale, ce ticket est pour la première fois au format paysage.





