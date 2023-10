Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: lance le jeu 'EuroDream' avec 8 loteries européennes information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 15:41









(CercleFinance.com) - La FDJ annonce s'associer à huit loteries européennes de la communauté Euromillions afin de lancer un nouveau jeu, EuroDreams, premier jeu de rente en commun.



Pour une mise de 2,50 euros, ce nouveau jeu de tirage permettra de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros.



'Le lancement d'EuroDreams est un événement majeur pour FDJ et pour l'ensemble des loteries partenaires de la communauté Euromillions. [...] Nous sommes très fiers de proposer à nos clients un nouveau jeu à dimension européenne, vingt ans après la création d'Euromillions', a commenté Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ.





