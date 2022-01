Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: lance 'Baraka', un nouveau jeu à gratter information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 13:02









(CercleFinance.com) - FDJ a dévoilé hier 'Baraka' (qui signifie 'chance' en arabe) un nouveau ticket à gratter qui permet de remporter jusqu'à 300000 euros pour une mise de 5 euros.



Ce ticket éphémère lié à l'univers et à l'esprit des pubs anglo-saxons s'inspire de trois jeux d'adresse populaires: les fléchettes, le flipper et le billard.



Le joueur dispose par ailleurs d'une chance sur 3,18 de remporter un lot, assure la FDJ.







