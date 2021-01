Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : la Fondation maintient son soutien à l'éducation Cercle Finance • 18/01/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Alors que la Fondation d'entreprise de la FDJ accompagne depuis trois ans des collégiens de réseaux d'éducation prioritaire pour leur stage de troisième, le dispositif a dû être adapté cette année, en raison de la situation sanitaire, annonce FDJ. 'Le stage est animé par une association, avec des temps d'échanges avec des collaborateurs du groupe FDJ par visioconférence', annonce la Fondation. Celle-ci a par ailleurs fait don de 135 ordinateurs à divers établissements d'éducation prioritaire pour leur permettre d'aménager de nouvelles salles informatiques, donnant ainsi l'opportunité à des élèves de troisième d'effectuer leur stage virtuel dans de bonnes conditions techniques.

