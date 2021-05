Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : l'État va remettre des titres à certains actionnaires Cercle Finance • 12/05/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux annonce que conformément à l'arrêté du 6 novembre 2019 pris par le ministre de l'Economie, l'État français va remettre une action complémentaire pour chaque tranche de dix actions acquises par un actionnaire particulier lors de l'introduction en Bourse de La Française des Jeux. Une seule condition à cela: que les actions aient été conservées pendant dix-huit mois à compter du règlement-livraison de l'offre à prix ouvert le 22 novembre 2019, soit jusqu'au 24 mai 2021 inclus. Si un actionnaire ne détient pas un multiple de dix actions, celles formant ' rompus ' seront vendues sur le marché par son intermédiaire financier qui l'indemnisera à hauteur du nombre de rompus détenus, dans un délai maximum de 30 jours après attribution des actions complémentaires. Ces actions complémentaires existent déjà et sont actuellement détenues par l'Etat. Il n'y aura donc pas de création d'actions nouvelles ni de dilution des actionnaires à la suite de cette opération, précise FDJ.

