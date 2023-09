FDJ : l’Autorité de la Concurrence sanctionne les buralistes pour leur boycott

(AOF) - L’Autorité de la concurrence annonce qu’elle prononce une sanction de 750 000 euros à l’encontre de la Confédération nationale des buralistes de France (CNBF) pour « des pratiques d’entente » dans le secteur de la distribution des jeux de hasard. La Confédération a organisé des opérations de boycott afin de « faire obstacle à l’ouverture de points de distribution alternatifs » des jeux de hasard, prévue dans le cadre d’un partenariat entre la FDJ et la société Réseau Fleuri, qui rassemble les fleuristes sous enseigne Florajet.

Des boycotts de la validation des jeux de la FDJ ont notamment été organisés lors du lancement de la nouvelle formule du jeu EuroMillions le 27 septembre 2016, ainsi que celui de la validation des jeux en ligne (Loto, Loto sportif et EuroMillions) dans la Fédération Est le 22 septembre 2016.

Les buralistes protestaient contre le partenariat conclu fin 2015 entre la FDJ et Réseau Fleuri permettant aux fleuristes du réseau Florajet de distribuer certains jeux à gratter et jeux de tirage (grilles du Loto, de l'EuroMillions et du Keno).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créée en 1933 et 4 ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport… ;

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ réalisé à 77 % dans la loterie, 19 % dans les paris sportif s& jeux en ligne et le reste dans la diversification -paiement & services, divertissement, international ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers –l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité : bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes / visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,42% des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (14,78 % et 19,31 %), Stéphanie Pallez présidente directrice générale du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec 925 M€ de capitaux propres, 968 M€ d’excédent net et 1 Md€ de disponibilités.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-2025 :

- en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente),

- objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5 % des revenus dont 20 % de mises digitales, taux de marge opérationnelle de + 25 % et taux de distribution de 80 à 90 % ;

- Stratégie d’innovation :

- démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre (+ 5 Mds de transactions par an dans les clouds du groupe, 100 000 d’équipements connectés en points de vente) :

- engagements, pour 75M€, dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenues) avec 2 fonds d’investissements propres, Aria et V13Invest et, en interne, un Lab inno ;

- Stratégie environnementale :

- réduction des émissions de CO2 de 50 % en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur,

- neutralité carbone de Scope 1 depuis 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Accélération des activités de distribution dans le réseau physique –factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…- et montée en puissance du digital (12,7 % des mises totales) ;

- Visibilité stratégique avec la confirmation par le conseil d’Etat du monopole des jeux.

Défis

- Incertitudes sur le maintien de la participation dans le chinois BZCP ;

- Retombées des investissements dans les jeux en ligne : dans le poker en ligne, dans les paris sportifs en France par l’acquisition de Zeturf (20 % des paris hippiques en France) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux ;

- Intégration de Aleda et L’Addition ;

- Après une croissance de 7 % des revenus à fin mars, objectifs 2023 d’un chiffre d’affaires en progression de 4 à 5 % et d’un taux de marge stable autour de 24 % ;

- Dividende 2022 en hausse de 10 % à 1,37 € soit un taux de distribution de 85 %.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.