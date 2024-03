Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: Kindred modifie ses statuts après l'OPA information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - La FDJ fait savoir que les actionnaires de Kindred, réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 mars 2024, ont approuvé une modification des statuts afin de permettre la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire en cas d'acquisition par FDJ d'au moins 90 % du capital de Kindred.



Cette décision intervient après que la FDJ a déposé auprès de l'Autorité suédoise de supervision des marchés financiers (FSA) une OPA sur Kindred soumise à certaines conditions suspensives - dont la modification des statuts de Kindred.



Pour mémoire, l'OPA a été ouverte le 20 février 2024 pour une période de 39 semaines maximum.







