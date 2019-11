FDJ : « Il semble peu probable d'assister à une vente massive d'actions dès la fin du mois »

" En cas de crise, les joueurs ne se détournent pas de leurs habitudes, il se pourrait même qu'ils augmentent leurs mises. Or les marchés financiers détestent l'incertitude, c'est pourquoi cette régularité est un avantage considérable ", conclut Antoine Fraysse-Soulier.

La FDJ présente d'ailleurs une croissance régulière dans la durée (5% par an en moyenne sur les 25 ans dernières années) et une politique de dividende attractive (80% redistribués aux actionnaires à partir de 2020).

En outre, la souscription, qui a débuté le 7 novembre et se terminera le 19 novembre, propose de nombreux avantages aux particuliers. Ainsi, Antoine Fraysse-Soulier estime que " contrairement à ce que beaucoup affirment, il semble peu probable d'assister à une vente massive d'actions dès la fin du mois tant les modalités de souscription incitent à la conservation des titres ".

