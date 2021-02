Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : hausse de 6% du résultat net annuel Cercle Finance • 12/02/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) publie au titre de 2020 un résultat net de 214 millions d'euros, à comparer à 202 millions en données retraitées pour 2019, et un EBITDA de 427 millions, soit une marge de 22,2% pour un chiffre d'affaires en recul de 6% à 1,92 milliard. Le groupe de jeux d'argent a enregistré des mises de 16 milliards d'euros sur l'année, en baisse de 7%, mais après un recul de 18% au premier semestre du fait de la crise sanitaire, la reprise progressive ensuite a permis une hausse de 3% au second. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 16 juin un dividende de 80% du résultat net consolidé, comme la FDJ s'y était engagée lors de son introduction en Bourse. Le dividende de 0,90 euro par action sera mis en paiement le 23 juin.

