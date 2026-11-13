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FDJ : Goldman Sachs passe sous le seuil de 5% de droits de vote
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 14:11

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The Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 novembre 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société FDJ UNITED et détenir indirectement, 7,14% du capital et 4,94% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions FDJ UNITED hors marché et d'une diminution du nombre d'actions FDJ UNITED détenues par assimilation.

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