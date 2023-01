Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : 'gap' sous 40,3E, rechute de -5% vers 38,5E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 13:09









(CercleFinance.com) - FDJ culmine sous 40,8E et rechute de -5% vers 38,5E: le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 40,3E.



Le titre invalide sa tendance haussière moyen terme et pourrait retrouver du soutien au niveau du palier des 37,5E du 28 décembre, le prochain support se dessine vers 36E.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris -4.37%