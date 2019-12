Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : exercice intégral de l'option de surallocation Cercle Finance • 05/12/2019 à 09:18









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa récente introduction en Bourse, où son action a fait ses premiers pas le 21 novembre, la Française des Jeux (FDJ) fait aujourd'hui le point sur l'option de surallocation. Connu notamment pour le loto, le groupe fait part de l'exercice intégral de l'option de surallocation associée à son offre, qui portait sur 11,3 millions de titres, selon les conditions du placement global, soit à 19,90 euros l'unité. Ainsi et au total, l'Etat a cédé 92,5 millions d'actions FDJ (hors offre réservée pour les salariés), ce qui porte le flottant aux environs de 50% du capital. L'offre représente finalement un montant d'un peu plus de 1,8 milliard d'euros, ce qui en fait la plus importante introduction à la Bourse de Paris depuis 2005.

