FDJ : en hausse, un broker a revu sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre FDJ avance ce vendredi de +1,7%, porté par l'analyste Oddo BHF qui s'il confirme sa recommandation 'neutre', revoit sa cible à la hausse à la lumière d'une reprise progressive de l'activité. 'Après une très bonne performance boursière, nous identifions peu de catalyseurs à court terme, dans un contexte de reprise progressive de l'activité. Nous maintenons notre recommandation Neutre, soutenue par : le profil résilient garanti par la situation monopolistique de FDJ sur ses principaux marchés assortie d'une forte visibilité permise par le nouveau cadre réglementaire français (loi PACTE) ; un profil financier solide et en croissance régulière, avec une forte génération de FCF permettant du retour aux actionnaires et/ou du M&A', explique le broker. La cible d'Oddo BHF passe ainsi de 21 à 26 euros.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.50%