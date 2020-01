Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : en baisse, un analyse se montre neutre Cercle Finance • 03/01/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert ce matin non loin de l'équilibre, l'action Française des Jeux (FDJ) creusait ses pertes et cédant près de 2% ce midi. Ce matin, le bureau d'études Citi a entamé le suivi de l'action du groupe français de jeux d'argent introduit en Bourse en novembre. La position des analystes est neutre, avec une cible de 25 euros. Citi considère la FDJ comme le 'champion national' français, avec une croissance annuelle moyenne de 5,5% ces 20 dernières années et une forte génération de cash. Explications : le monopole de la loterie nationale et la forte croissance des paris sportifs, dont la rentabilité devrait s'améliorer en 2020. Mais si la FDJ pourrait réaliser des acquisitions et/ou retourner du cash à ses actionnaires, 'la dernière de ces éventualités semble peu probable à court terme', estime Citi.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -2.10%