FDJ : dévoile un nouveau jeu de grattage

Cercle Finance • 01/02/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - La FDJ dévoile Méga Goal, son nouveau jeu de grattage proposant un univers autour du football. Pour une mise de 10 euros, ce nouveau ticket à gratter permet de gagner jusqu'à 750 000 euros et offre 1 chance sur 3,20 de gagner un lot. Ce lancement intervient quelques mois avant le début du Championnat d'Europe de football qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet, précise la FDJ.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.90%