FDJ: dévoile 21 sites du programme 'Gagner du terrain'

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales 2023, le groupe FDJ a dévoilé les 21 sites lauréats de l'édition 2023 du programme 'Gagner du Terrain', répartis dans 17 communes de France.



Avec le concours de l'Agence Nationale du Sport (ANS) et du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 'Gagner de terrain' à l'ambition de léguer aux Français un héritage 'tangible et durable' dans la continuité de Paris 2024.



Les 21 nouveaux équipements sportifs, qui sont également désormais labellisées Terre de Jeux, bénéficieront d'un financement de FDJ afin de créer, d'ici le coup d'envoi des Jeux, un espace sportif de plein-air visant à encourager la pratique sportive au quotidien.





