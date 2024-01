Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: dépôt d'une OPA sur Kindred information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce le dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble du capital de Kindred, société cotée au Nasdaq Stockholm et un des leaders européens des paris et jeux en ligne, exploitant notamment la marque Unibet.



Cette offre est faite au prix de 130 couronnes suédoises par action, prix qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier, et correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros pour Kindred.



Cette opération, unanimement recommandée par le conseil d'administration de Kindred, devrait notamment se traduire par un effet relutif supérieur à 10% sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025.



L'OPA sera ouverte le 19 février pour une période de neuf mois maximum. Sa réalisation restera soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et à l'acquisition par FDJ d'au moins 90 % du capital de Kindred.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +5.24%