FDJ: démarrage de l'OPA sur Kindred

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) indique que l'Autorité suédoise de supervision des marchés financiers (SFSA) a approuvé le document d'offre relatif à son offre publique d'achat sur Kindred Group, l'opérateur de paris et jeux en ligne exploitant la marque Unibet.



Cette OPA ouvrira ce 20 février pour une période de 39 semaines maximum. Sa réalisation reste soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et à l'acquisition par FDJ d'au moins 90% du capital de Kindred.



L'AG extraordinaire de Kindred amenée à se prononcer sur un changement des statuts permettant un rachat obligatoire du solde des titres dès le seuil de détention de 90% du capital atteint se tiendra, sur seconde convocation, le 15 mars.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.91%