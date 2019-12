Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : couverture d'assurance globale mise en place Cercle Finance • 10/12/2019 à 07:32









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux annonce la mise en place, auprès de plusieurs assureurs et réassureurs de premier rang, français et internationaux, d'une couverture d'assurance globale pour couvrir son risque de contrepartie à partir du 1er janvier 2020. La réforme du cadre fiscal et règlementaire dans le cadre de la privatisation de FDJ a mis fin au système des 'fonds de contrepartie', assurance que l'Etat fournissait à l'entreprise en lui laissant une partie des prélèvements sur les jeux afin de constituer un fonds de garantie. Ce contrat garantit un panier de jeux de manière agrégée. Il comporte un plafond annuel de 150 millions d'euros, sachant qu'un décret fixe le plafond maximum à payer par évènement à 100 millions à partir du 1er janvier, avec une franchise de six millions.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris 0.00%