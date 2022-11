FDJ: conforté dans ses objectifs financiers information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - Avant la tenue de sa journée investisseurs, la Française des Jeux (FDJ) confirme anticiper pour 2022 une hausse du chiffre d'affaires de plus de +8% ainsi qu'un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 24%, et se dit conforté dans ses objectifs financiers 2025.



Le groupe vise ainsi une croissance annuelle moyenne 2022-25 du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette entre +4% et +5%, un taux de marge d'EBITDA supérieur à 25% en 2025, et un taux de distribution du résultat net du groupe FDJ entre 80% et 90%.



Sur ces bases, un niveau de performance élevé en 2022 et un chiffre d'affaires 2023 dans la trajectoire de moyen-terme, et dans un environnement économique incertain, FDJ vise une stabilité de son taux de marge d'EBITDA en 2023 par rapport à 2022.