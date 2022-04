Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : comble le 'gap' des 35,24E du 15 mars information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Après un double échec sous les 37,5E les 18 et 23 mars, FDJ comble le 'gap' des 35,24E du 15 mars.

La consolidation pourrait conduire au re-test du plancher des 33,5E du 8 mars, sachant que la tendance moyen terme demeure nettement et obstinément baissière





Valeurs associées FDJ Euronext Paris -1.89%